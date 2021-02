Capello in visita a Milanello: "Ho visto un Milan felice. E sul mercato non ha sbagliato niente"

Presente al centro sportivo del Milan, Fabio Capello ha parlato così a Sky Sport: "Molto interessante rivivere questa atmosfera, sentire l’allenatore richiamare i giocatori al grande impegno, alla velocità, alle correzioni. Bellissimo, mi ha fatto ritornare ad un altro periodo. Come ha visto i giocatori al lavoro? Con grande partecipazione e con grande gioia: questa è una cosa molto bella da vedere perché lavorano con molta intensità e felicità. Così rendi sempre di più. La convinzione di essere primi dà forza e permette di fare tutto con maggiore determinazione. Un modo di lavorare moderno e diverso: alcune cose le facevamo anche noi, ma ora con più velocità e attenzione. Il calcio è fatto dai valori dei singoli, quelli bravi tecnicamente fanno la differenza con la loro qualità".

Mercato - "Si costruisce una squadra forte se capisci di calcio. La base di tutto è capire la potenzialità dei giocatori, soprattutto quando vai ad acquistare dei giovani. E capire cosa ti serve per migliorare la squadra. Comprare per compare, o cambiare, non serve a niente. L’intelligenza di Maldini e Massara, loro come Pioli, è capire chiaramente cosa serve alla squadra. Tutti e tre meritano complimenti. Secondo me non hanno sbagliato niente".