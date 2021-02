Capello su Immobile: "In Italia i difensori sono più scarsi? Gran crescita ma flop al Dortmund"

A Sky Sport, Fabio Capello parla di Ciro Immobile e del suo percorso fallimentare al Dortmund e del suo successo alla Lazio. "Sorge il dubbio: i difensori italiani sono più scarsi che in Germania? Immobile fa bene anche in Nazionale, ha fatto uno step in avanti come valore, ma mi fa venire il dubbio. Però è anche vero che averlo in squadra è importante: corre, si dà da fare, segna".