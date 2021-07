Capello sull'Inghilterra: "Erano certi che avrebbero vinto, è la loro delusione più grande"

Intervistato da Il Mattino, Fabio Capello, ex CT dell'Inghilterra, parla proprio della delusione inglese dopo la finale persa con l'Italia: "Erano convinti che anche se era una finale sarebbe stata una formalità contro l'Italia. Hanno dimenticato la loro storia, il fatto che quando giocano in casa vanno spesso in difficoltà, che appena sorgono dei piccoli problemi diventano per loro come dei macigni e che all'improvviso la maglia diventa pesante. Molto pesante. Non solo per i più giovani ma anche per i leader. E le pressioni non sono facile da saper gestire. Ieri mattina non c'era un programma tv che non parlasse di quella che per loro è stata una vera disfatta. Credo tra le più grandi delusioni calcistiche per loro. Erano certi che avrebbero vinto",