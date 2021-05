Carnevali dal Sassuolo alla Juventus? "Tutti abbiamo l'ambizione ma è difficile pensarci ora"

“E’ chiaro che la Juventus è un grande club, per cui tutti abbiamo l’ambizione, vogliamo fare sempre di più. Io ho un legame particolare con la famiglia Squinzi, sono 8 anni che sono con loro, prima con i genitori adesso ci sono i figli, per cui credo che tutto deve essere valutato molto bene perché dopo aver lavorato con persone come la famiglia Squinzi tu ti devi fare mille domande e probabilmente non avrai mai la risposta, per cui è molto difficile pensare ad altre società in questo momento”. Risponde così sul suo possibile ruolo in qualità di prossimo amministratore delegato della Juventus Giovanni Carnevali, Amministratore Delegato e Direttore Generale Sassuolo Calcio, intervenuto oggi al roadshow del Sole 24 Ore e Confindustria “Innovation Days”.