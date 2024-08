Cassano: "Conte pianga meno ma la colpa non è sua. De Laurentiis sta facendo un disastro"

L'ex attaccante di Roma, Inter e Milan Antonio Cassano, ha commentato la prova del Napoli contro l'Hellas Verona durante la trasmissione "Viva El Futbol": “Non ho dubbi sul fatto che Conte possa arrivare in Champions con il Napoli. Il disastro l’ha fatto però l’anno scorso De Laurentiis e sta continuando a farlo perché quando ha detto che avrebbe rinnovato Osimhen per poi venderlo è stato un autogol clamoroso. Le squadre che lo vogliono decidono quanto spendere e non tu, altrimenti te lo tieni.

La gara di Verona è stata una delle più brutte del Napoli degli ultimi anni, io non avrei mai pensato ad un disastro del genere. Anche Conte in conferenza stampa deve iniziare a piangere meno e deve fare qualcosa in più, ma la colpa non è sua ma di De Laurentiis. Osimhen? Occhio che se resta diventa una patata non bollente, ma esplosiva”.