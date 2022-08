Cassano elogia l'Inter: "È molto forte. La ritroveremo a maggio a giocarsi tutto"

Antonio Cassano ha parlato dell'Inter nel corso di un suo intervento sulla sua pagina Instagram : "Mi è piaciuta però ha avuto pochi problemi perché lo Spezia è stato timoroso... A San Siro per le piccole squadre è sempre complicato. Lautaro Martinez continua a fare molto bene, ma in generale i nerazzurri sanno cosa devono fare, sanno come muoversi e sono molto forti: la squadra di Inzaghi è la candidata con Juventus e Milan per vincere lo scudetto. Le alternative dell'Inter come Correa e Dzeko non tutti possono permettersele. La ritroveremo a maggio a giocarsi tutto".