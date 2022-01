Causio: "Io avrei tenuto Bentancur. Kulusevski? Maglia della Juve troppo pesante per lui"

vedi letture

L'ex bianconero Franco Causio ha parlato alla Gazzetta dello Sport soffermandosi sugli addi alla Juventus di Bentancur e Kulusevski: "Bentancur l'avrei tenuto, era un buon giocatore ma sono scelte obbligate per ripianare il bilancio. Kulusevski invece da quando era a Torino non mi ha mai fatto una grande impressione: forse la maglia della Juve era troppo pesante per lui".