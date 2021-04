Cavani punisce la Roma: 2-2 United a inizio ripresa. Decimo gol ai giallorossi per il Matador

Il secondo tempo inizia male per la Roma: Edinson Cavani sigla subito il 2-2 dopo appena tre minuti di gioco. A innescare l’azione è ancora Pogba, che lancia l’uruguaiano: uno-due con Bruno Fernandes e tocco di ritorno. Nulla da fare per il rientrante Karsdorp, palla nel sette alla sinistra di Mirante. Decimo gol in carriera alla Roma per Cavani.