Che mercato sarà: il gennaio 2021 della Juve tra entrate e uscite

Il 2020 è stato messo alle spalle con tutte le sue problematiche che hanno, inevitabilmente, toccato e che toccheranno ancora per chissà quanto il mondo del calcio. Meno introiti, meno possibilità di investire sul mercato. La Juventus, come altre, ha visto cambiare la direzione della propria campagna acquisti con la ricerca di formule fantasiose con pagamenti rinviati capaci però, nella sessione estiva, di portare a Torino giocatori come Morata, Chiesa e McKennie rivelatisi fondamentali per il nuovo progetto tecnico. E lo stesso sarà l’andamento della sessione invernale pronta a prendere il via il prossimo 4 gennaio.

QUARTA PUNTA OBIETTIVO PRIMARIO - Investimento a costo zero o quasi per quanto concerne la spesa del cartellino. Questa la prerogativa di casa Juve per quello che è il principale obiettivo di mercato: una quarta punta capace di arricchire un reparto che può sì vantare la presenza di tre punte di diamante come Ronaldo, Morata e Dybala ma che necessita di un’aggiunta dal punto di vista numerico. Un vero e proprio nome su cui puntare tra le mura della Continassa ancora non c’è, si sonda il mercato e si valutano le proposte giunte sul tavolo. Difficili Llorente e Milik, considerate le difficoltà nel trattare col Napoli, così come Giroud del Chelsea, più semplice aprire discorsi con il Cagliari per Pavoletti, uno dei nomi al vaglio dell’area sport bianconera così come Pellè, ultimo nome offerto e libero da vincoli contrattuali con altri club. A stretto giro di posta le riserve verranno sciolte con l’affondo decisivo.

KHEDIRA SALUTA E OCCHIO ALLE SCADENZE - Sul fronte uscite il nome caldo è quello di Sami Khedira, ormai fuori dal progetto tecnico nato con Andrea Pirlo la scorsa estate. Dopo aver detto no alle varie offerte bianconere di rescissione dello scorso settembre, col passare dei mesi il tedesco ha preso coscienza della situazione decidendo così di salutare la città della Mole. Preferenza Premier League con una due giorni britannica fatta in prima persona dallo stesso Khedira a caccia di offerte. Dall’addio dell’ex Real Madrid la Juve non ricaverà nulla se non il risparmio degli ultimi sei mesi di contratto. Tengono banco anche le situazioni traballanti per via delle scadenze targate 2022 di Dybala e Bernardeschi che però, difficilmente, saluteranno la Vecchia Signora nella sessione invernale. A salutare invece saranno Frabotta, che dopo l’ormai prossimo rinnovo, partirà in prestito per trovare maggior minutaggio, e Portanova. Resterà in bianconero invece Dragusin, anch’egli prossimo al prolungamento contrattuale fino al 2025 con la Juventus.

IL MERCATO DEI GIOVANI - Come sempre però, il mercato di gennaio per Madama vuol dire sondare il terreno dei futuri talenti proiettandosi già verso gli anni a venire (Kulusevski docet). L’ormai prossimo acquisto di Nicolò Rovella ne è un esempio, con il succitato Portanova che potrebbe fare il percorso inverso verso Genova sponda rossoblu. E occhio a Reynolds, terzino destro classe 2001 del Dallas FC, sul quale è apertissima la sfida con Club Brugge e Roma per accaparrarsene le prestazioni: i bianconeri, che dovrebbero girare in prestito l’esterno per via degli slot da extracomunitario già occupati per la stagione 2020/2021, hanno il sì dello statunitense per il progetto tecnico ma devono lavorare alacremente per risolvere tutti gli incastri economici con le parti.