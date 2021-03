Che ne sarà di Simone Inzaghi? Vieri lo vede ancora alla Lazio, Cassano in Italia solo... alla Juve

Che ne sarà di mister Simone Inzaghi nella prossima stagione? Daniele Adani ha lanciato questo tema di dibattito nella puntata odierna della Bobo Tv su Twitch. Queste le risposte degli altri tre protagonisti:

Christian Vieri: "Per me alla fine resta alla Lazio".

Nicola Ventola: "Per me Simone vuole fare una nuova esperienza, già dalla prossima stagione".

Antonio Cassano: "Per me in Italia cambierebbe solo per una squadra: la Juventus".