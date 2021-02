Chelsea, il contratto di Giroud è in scadenza ma per Tuchel non c'è fretta per il rinnovo

Il futuro di Olivier Giroud? "È ancora troppo presto per parlarne". Parola del tecnico del Chelsea Thomas Tuchel. Nonostante il contratto in scadenza, ancora non ci sono novità per il rinnovo dell'attaccante francese, autore di 10 gol in 21 presenze in stagione. Come si legge sulle pagine del Daily Mail quindi, ancora non è stato deciso niente ed il futuro del francese, cercato più volte dall'Inter, resta in dubbio.