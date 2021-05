Chelsea, Mount pazzo di gioia dopo la vittoria sul Real: "Avremmo dovuto segnare cinque gol"

vedi letture

Protagonista della semifinale vinta contro il Real con il gol del due a zero, Mason Mount ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il fischio finale. Di seguito le sue dichiarazioni.

Cosa significa per te e per il club raggiungere la finale?

"Non riesco a metterlo in parole, quella di stasera è stata una grande prestazione. È stata durissima, conoscevamo l'avversario, ma siamo stati eccezionali e probabilmente avremmo dovuto segnare cinque gol. L'importante è aver vinto, ma non è finita: c'è ancora una partita da vincere".

Sì sbloccato Werner, dopo una grande esecuzione di Havertz.

"Sì, quello di Havertz sarebbe stato un gol bellissimo, quella palla che scendeva sembrava durare un'eternità ma per fortuna è entrata".

Sembravate più brillanti dell'avversario stasera.

"Volevamo vincerla, abbiamo avuto alcune opportunità, non siamo riusciti a concretizzarle ma siamo comunque riusciti a vincere":

Sono stati due anni pazzeschi.

"Un'avventura incredibile, ora speriamo di vincere le due finali che mancano".

Ora vi aspetta una finale tutta inglese.

"Li abbiamo già affrontati due volte in stagione, sarà sicuramente una partita eccezionale".