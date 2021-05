Chelsea, Tuchel: "Non credevo di poter alzare questa coppa, ora il sogno si è realizzato"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il tecnico del Chelsea Thomas Tuchel ha commentato il successo in Champions League contro il Manchester City: "Come abbiamo vinto? Con convinzione, con un po' di fortuna e con il giusto atteggiamento. Abbiamo pressato alto, è stato davvero difficile giocare contro questa squadra. E' ovvio serve sempre un po' di fortuna, l'abbiamo avuta e sono così contento. A volte sembra impossibile quando ho iniziato ad allenare. Non credevo di poter alzare questa coppa e il sogno si è realizzato. Non vedevo l'ora arrivasse questo momento. Con quello che ho vissuto, con il periodo del Covid, è una rinascita".