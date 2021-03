Chi si può permettere Ronaldo? Potrebbe essere l'ultima recita in Champions con la Juve

Potrebbe essere l’ultima recita di Cristiano Ronaldo in Champions League con la Juventus. Il portoghese impatta per 86 milioni di euro in ogni bilancio bianconero, è rimasto in silenzio ma il suo umore è facilmente immaginabile dopo l’eliminazione con il Porto. Il punto di non ritorno esiste, come spiega Il Corriere dello Sport, ma lo stesso quotidiano chi si possa permettere Ronaldo? PSG, Manchester United, Stati Uniti, Dubai o Qatar le piste alternative in bianconero.