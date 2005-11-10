Cisse, tre gol da centravanti: "I movimenti sono quelli, me li porto dietro dalla Nazionale"
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Gaetano Mocciaro
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ieri alle 23:59Serie A
autore Gaetano Mocciaro
15.10.2026 23:59Serie A
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L'Alphadjo Cisse visto a Salisburgo è sembrato, più che un trequartista, un centravanti fatto e finito. Ha segnato di testa, nonostante la stazza, ha segnato con un bell'inserimento e ha segnato dall'area piccola. La domanda che sorge è: la notte austriaca è il preludio a un futuro da centravanti? Questa la risposta dello stesso Cisse a Sky:
"I movimenti sono quelli, anche se faccio il trequartista. Ho giocato anche da attaccante in Nazionale, sono partite che mi porto dietro. Questi gol per me sono la prima volta, sono contento".
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