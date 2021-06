Clamoroso a Budapest: Fiola fredda la Francia, Ungheria avanti all'intervallo

Clamoroso a Budapest, con la Francia sotto di un gol all'intervallo contro l'Ungheria. Decide fin qui un gol di Attila Fiola, un onesto esterno difensivo che solitamente gioca a destra ma oggi pomeriggio è impiegato a sinistra. E con successo, aggiungiamo. 31 anni, una carriera spesa esclusivamente in patria, un curriculum piuttosto scarno e appena un gol segnato in nazionale prima di oggi. Francia imbrigliata, come il Portogallo martedì scorso, con la differenza che i lusitani erano al 45' sullo 0-0. Eppure, come prevedibile, la partita è stata fin qui dominata dagli uomini di Deschamps, che hanno il pallino del gioco sin dall'inizio ma che faticano a inquadrare la porta avversaria, nonostante il trio deluxe Griezmann-Benzema-Mbappé. Ungheria arroccata in difesa con la speranza di colpire in contrpiede, con un 3-5-2 che garantisce copertura.

IL DERBY DI NEGO, FRANCESE NATURALIZZATO UNGHERESE - Un solo cambio per Deschamps rispetto alla partita contro la Germania, con Digne schierato titolare sulla corsia sinistra di difesa al posto di un Lucas Hernandez non al meglio. Marco Rossi punta su Loic Nego, nativo di Parigi e campione Under 19 con la nazionale francese con Griezmann compagno di squadra. Da due anni è cittadino ungherese.

BENZEMA PERDONA, FIOLA NO - Mbappé è il giocatore fin qui che sta creando di più, anche grazie alla sua abilità a saltare l'uomo. Da un suo splendido spunto arriva la più nitida palla gol: assist di tacco per Benzema che prende male il pallone e manda fuori quando sarebbe più semplice segnare. Ungheria che resiste anche alle avversità, come quando Adam Szalai si fa male e deve lasciare il campo al 26'. La missione 0-0 sembra compiuta e sarebbe già un grande risultato, ma incredibilmente i magiari passano in vantaggio nei minuti di recupero: Fiola fraseggia con Roland Sallai e si invola sulla sinistra, bruciando in velocità Pavard e superando Lloris col destro sul primo palo. Puskas Arena in delirio, ora per la Francia si mette male.