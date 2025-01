Clamoroso Como: ha offerto più di 40 milioni per Theo Hernandez del Milan!

Clamorosa indiscrezione di mercato rivelata dall'edizione online de La Gazzetta dello Sport: secondo il sito della rosea, nei giorni scorsi il Como avrebbe presentato una proposta shock da 40 milioni di euro al Milan nientemeno che per Theo Hernandez.

Il Como ha provato a mettere le mani su Theo Hernandez, ma il potenziale affare si è fermato subito di fronte alle perplessità espresse dal calciatore del Milan in merito a quella che sarebbe dovuta essere la sua nuova destinazione.

Intanto, sempre a proposito di possibili uscite dalla rosa del Milan, il Galatasaray sta facendo sul serio e punta ad avere ora Alvaro Morata dal club rossonero per formare un attacco sempre più stellare. Una trattativa che trova sempre più conferme. Che è nata, cresciuta e si è sviluppata nel giro di pochissime ore, con i turchi che hanno fin da subito spinto forte per portare a termine l'operazione nell'arco di pochissimi giorni. Le due società lavorano anche adesso per arrivare alla linea del traguardo. Al suo posto il Diavolo vuole il messicano Santiago Gimenez o Lorenzo Lucca dell'Udinese. Il procuratore di quest'ultimo, Beppe Riso, si è così espresso a proposito delle sirene rossonere, nelle scorse ore. Sull'opzione Lucca come plausibile per il Milan ha risposto mettendo in mezzo anche l'attuale altro grande obiettivo dei rossoneri per l'attacco: “Ma ho letto di Gimenez...”.