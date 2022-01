Clamoroso dall'Inghilterra: l'Everton pensa anche a Mourinho per il dopo Rafa Benitez

Non solo Gennaro Gattuso, Wayne Rooney eo Roberto Martinez. Dall'Inghilterra, precisamente tramite il The Guardian emerge una clamorosa indiscrezione riguardante la panchina dell'Everton del dopo Rafa Benitez, tecnico esonerato nelle scorse ore. Secondo il tabloid il socio di maggioranza dei Toffees Farhad Moshiri avrebbe messo nel mirino anche José Mourinho: il tecnico della Roma sarebbe uno dei preferiti della proprietà, mentre i tifosi non vedrebbero con particolare favore l'arrivo dello Special One sulla panchina. Ad ogni modo, soprattutto a stagione in corso, convincere la Roma a lasciar partire Mourinho non sembra essere così semplice.