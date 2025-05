TMW Clamoroso valzer: Allegri sarà decisivo, tra Napoli, Milan, Inter e... Conte

vedi letture

Un valzer di panchine clamoroso a cui aggiungere un'inattesa e improvvisa tessera del domino. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione sarebbe andato in scena un contatto diretto e riservato tra Giuseppe Marotta, Presidente dell'Inter, e Massimiliano Allegri per la possibilità di guidare i nerazzurri dalla prossima stagione. Una panchina che potrebbe liberarsi in caso di addio di Simone Inzaghi all'Inter: sul tavolo dell'allenatore c'è la faraonica offerta dall'Al Hilal in Arabia Saudita, in questo momento la formazione di Viale della Liberazione sta negando ogni possibilità di addio e confermando il futuro con Inzaghi anche per non distogliere l'attenzione sull'obiettivo principale ovvero la finale di Champions League di sabato sera. Però le chances di addio sono concrete e l'Inter non vuole farsi trovare impreparata. Anche se il Milan sta provando a bruciare tutti sul tempo, Napoli compreso, proprio per lo stesso Allegri.

L'ultima offerta e l'ultimatum di ADL a Conte

Già gli azzurri. In tutto questo c'è di mezzo il futuro del Napoli e della panchina azzurra. Ieri a casa Aurelio De Laurentiis, dopo la visita con Papa Leone XIX, è andato in scena un summit con Antonio Conte. ADL ha presentato il suo piano per provare l'ultima 'cartuccia' per convincere il salentino a restare: investimenti pesanti sul mercato coi soldi di Kvicha Kvaratskhelia e di Victor Osimhen, subito Kevin de Bruyne, magari uno tra Davide Frattesi e Georgyi Sudakov in mediana, poi un attaccante top come Jonathan David, un esterno destro e un difensore centrale titolare. Il tecnico sembra aver deciso ma non ha ancora comunicato la sua decisione ufficiale a De Laurentiis. Che ha risposto chiaramente: ultimatum, entro sabato dovrà dare la sua risposta al Napoli, anche perché gli azzurri temono altrimenti proprio che l'Inter possa andare forte su Allegri, prima scelta azzurra per il futuro, senza scordare anche l'assalto del Milan.

Conte e la Juventus

E la Juventus? Cristiano Giuntoli e la proprietà bianconere aspettano. L'uomo mercato della Juve sta attendendo il semaforo verde da parte di John Elkann e di Maurizio Scanavino per intensificare e chiudere i contatti con Antonio Conte. E' lui il prescelto, l'intesa è dietro l'angolo ma nell'ipotesi in cui il Napoli dovesse convincerlo a restare, allora i bianconeri avrebbero due strade. La prima: confermare Igor Tudor (tra i nomi per l'Atalanta insieme a Maurizio Sarri e Thiago Motta) o andare su un altro nome che non sarà però Gian Piero Gasperini, che pare destinato oramai a un futuro alla Roma.

Ma il Milan…

Esatto, il Milan. Giorgio Furlani con Igli Tare hanno una grande priorità. Scegliere subito l'allenatore. Nelle ultime ore sono confermati i contatti diretti proprio con Max Allegri. Si sono intensificati con la dirigenza rossonera, il livornese con Conte è l'allenatore più desiderato in assoluto e il Milan ha voglia di scegliere presto. Subito. La priorità del Milan resta Vincenzo Italiano, come già raccontato (tra gli altri nomi peraltro per l'Inter in caso di addio a Inzaghi) e oggi il summit con la dirigenza del Bologna sarà decisivo per capirne il futuro. L'allenatore vede nei rossoblù una nuova Atalanta, è pronto a firmare ma finché non c'è il nero su bianco il Milan aspetta e spera nel sì. Perché ha pronto (anche lui) la carta Allegri. In un valzer pazzo destinato presto ad avere le ultime parole...