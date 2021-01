Clamoroso Volpi, trattativa in corso per la cessione dello Spezia

Lo Spezia potrebbe cambiare proprietà a sorpresa nei prossimi giorni. Come riportato da Sky Sport, infatti, il patron Gabriele Volpi è in trattativa avanzata per la cessione della società ad un fondo di investimento straniero, probabilmente americano. La chiusura potrebbe arrivare in tempi brevissimi. La formazione ligure diventerebbe la sesta proprietà americana in Serie A.