Classifica flop per la Juve? Chiesa: "Ci mancano i punti persi con le piccole, non c'è altro motivo"

Federico Chiesa è sicuramente uno dei protagonisti più importanti di questa stagione della Juventus. E ai microfoni di Sky Sport, l'esterno bianconero si sofferma anche sulla classifica troppo deficitaria: "Non ci sono altre spiegazioni, se non il fatto che abbiamo perso o buttato via punti contro squadre meno blasonate. E quei punti oggi sono quelli che ci sono mancati. In alcune di queste gare non siamo riusciti a portare a casa i tre punti, mi ricordo ad esempio la sfida contro il Benevento: hanno giocato tutta la gara in difesa, poi hanno fatto gol al primo tiro. In questo dobbiamo migliorare per il futuro". Iniziando già da domenica, con la sfida contro il Genoa allo Stadium: "Dobbiamo stare attenti, affrontiamo una squadra che sta attraversando un buon momento. Sarà importantissimo ottenere i tre punti perché vogliamo arrivare in Champions".