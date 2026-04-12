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Colpo Boga, tre punti Juventus: Spalletti può sorridere

Colpo Boga, tre punti Juventus: Spalletti può sorridere TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Camillo Demichelis
Oggi alle 06:45Serie A
Camillo Demichelis

La Juventus ha ottenuto una vittoria pesantissima contro l’Atalanta e adesso la squadra di Spalletti è momentaneamente davanti al Como e a sole tre lunghezze dal Milan, terzo in classifica. Jeremie Boga si è confermato ancora una volta decisivo, firmando il gol che ha consegnato i tre punti ai bianconeri. La Juventus ha dovuto fare i conti anche con qualche acciacco fisico dei suoi uomini migliori come Yildiz o Conceicao. In più mancava anche lo squalificato McKennie, che è una pedina fondamentale per la Juventus. Ciò nonostante, i bianconeri sono riusciti a vincere le difficoltà e a portare a casa i tre punti, lottando con grande abnegazione. Boga è stato bravissimo in occasione del gol ad avventarsi sul pallone e a spingerlo in porta. Adesso, la Juventus dovrà già pensare al match contro il Bologna per proseguire la sua corsa a un posto in Champions.

Spalletti punta al terzo posto.
Dopo la gara contro l’Atalanta, Luciano Spalletti ha analizzato la prestazione della Juventus in conferenza stampa: “Nel secondo tempo abbiamo giocato molto bene. La Juventus nella ripresa ha giocato di squadra ed è stata molto ordinata anche nelle individualità. Fare peggio della prima mezz’ora era difficile (risata ndr.). Poi abbiamo avuto qualche infortunato e diventa un problema considerando il calendario abbastanza intenso. Faccio i complimenti ai ragazzi”. Il tecnico di Certaldo ha poi spiegato che alcuni giocatori bianconeri non erano al top della forma: “Ha avuto qualche infiammazione, ma è successo anche ad altri come Kelly e Thuram. Una vittoria come questa può essere per certi versi una “vittoria di qualità” nel saper vincere anche gare di questo tipo: capitato spesso di vedere una Juve magari più bella, ma che non è riuscita a vincere. L’Atalanta è una squadra che attacca e anche oggi si è visto. Tuttavia abbiamo gestito bene la loro fase offensiva, e non bisogna sottovalutare che certe difficoltà di stasera sono date dalla forza dell’Atalanta stessa”. Infine, Spalletti ha sottolineato che la Juventus può credere anche nel terzo posto: “Giusto farsi un pensierino. Tuttavia ci aspettano partite difficilissime visto che abbiamo un calendario importante: per esempio c’è il Bologna che ha ritrovato sicuramente entusiasmo. Noi dobbiamo pensare a fare il nostro gioco. Purtroppo la Juve ha lasciato troppi punti per strada, e noi dobbiamo recuperarli in questo rush finale”.

La gioia di Boga.
Quello di Jeremie Boga è stato senz’altro un ottimo acquisto da parte della Juventus. L’ivoriano ha già segnato quattro gol, tutti di una certa importanza. Boga, in conferenza stampa, ha espresso tutta la sua felicità per il gol che ha permesso alla Juventus di battere l’Atalanta: “Non potevo sognare inizio migliore. Sono molto contento, soprattutto per la vittoria della Juventus. Spero di continuare così”. L’ivoriano ha poi spiegato che tra primo e secondo tempo la squadra ha cambiato marcia: “Nel primo tempo avevamo sofferto molto la loro pressione. Ci siamo detti che dovevamo essere più dinamici in fase di costruzione e nella ripresa siamo stati bravi a sorprendere l’Atalanta”. Infine, Boga ha sottolineato che l’arrivo a Torino per lui è stata una rinascita: “In Francia ho imparato tanto, e qui alla Juventus sto crescendo molto anche grazie alla fiducia che mi sta dando la squadra. Voglio continuare così”.

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