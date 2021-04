Come vive le pressioni sulla panchina della Juve? Pirlo: "Come da giocatore: li lascio parlare"

"Sono abituato alle pressioni da quando scendevo in campo. Li lascio parlare". La risposta in conferenza stampa di Andrea Pirlo, tecnico della Juventus dopo il ko subito in casa dell'Atalanta e il sorpasso della Dea in classifica al terzo posto, non è stizzita ma sicuramente mostra come il tecnico stia vivendo un momento delicatissimo per la sua giovane carriera da allenatore. "Non ho niente da rimproverare ai miei giocatori, sono soddisfatto della loro prestazione" ha concluso Pirlo.