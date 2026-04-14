Comolli accende la Juventus: progetto vincente con Spalletti

Per la Juventus le prossime saranno settimane decisive per la lotta Champions. I bianconeri, dopo la vittoria ottenuta contro l’Atalanta, hanno raggiunto il quarto posto e messo nel mirino il Milan, che è terzo. La Juventus, domenica, sarà di nuovo di scena all’Allianz Stadium per affrontare il Bologna. Luciano Spalletti dovrà preparare al meglio questa sfida e ci sarà tutta la settimana per curare ogni minimo dettaglio. La volontà della Juventus è quella di continuare a ottenere risultati positivi e di esprimere un bel gioco. Adesso la squadra sembra essere più matura, ma serviranno altre prove per poter dire che finalmente questo gruppo ha fatto il salto di qualità. Da oggi, la Juventus si ritroverà alla Continassa per entrare nei dettagli della preparazione verso la gara contro il Bologna, mentre ieri i bianconeri hanno goduto di una giornata di riposo.

Yildiz, in settimana, dovrà essere gestito.

La Juventus, nel match contro l’Atalanta, ha dovuto fare i conti con gli acciacchi fisici di alcuni suoi giocatori. Quello che era messo in condizioni peggiori era Kenan Yildiz. Alla vigilia del match di sabato il turco sembrava essere addirittura in dubbio per un fastidio al ginocchio. Ma Yildiz ha voluto comunque essere in campo. Spalletti, però, ha dovuto gestirlo: al 58’ lo ha sostituito per non correre rischi. Adesso il numero 10 della Juventus avrà di fronte a sé una settimana per potersi rimettere in forma. Yildiz seguirà una tabella di marcia personalizzata e alternerà le sedute in campo a un lavoro specifico. L’obiettivo della Juventus è quello di averlo al top per la gara contro il Bologna. Anche Kelly, Thuram, Conceicao e David non erano al meglio, ma le loro condizioni sembrano essere in miglioramento. Anche loro avranno a disposizione un’intera settimana per ritrovare lo smalto.

Comolli parla del futuro della Juventus.

Ieri Damien Comolli è stato a Pinerolo per un evento legato alla Juventus One. L’ad bianconero ha parlato ai media presenti, soffermandosi sul rinnovo di Luciano Spaletti: “E' molto importante, abbiamo pensato a lungo raggio sui tre anni a partire da ora, perché finisce in 8 mesi questa stagione. Tutto sta andando in modo positivo, sappiamo che sarà difficile fino alla fine, come hanno detto i giocatori, ci sono 6 finali e dobbiamo continuare a giocare. Ma guardando al 31 ottobre, quando Luciano ha firmato il contratto, siamo cresciuti, la squadra sta giocando bene, stiamo ottenendo dei risultati, ho controllato i dati della partita di sabato, partendo dal momento in cui abbiamo cambiato il coach, oggi siamo al secondo posto, abbiamo ottenuto 48 punti in 24 partite, che sono molti punti. Quindi Luciano ha avuto un grande impatto sulla squadra, sul club, sui fan, sulla comunità, ed è in realtà un ciclo di tre anni a cui stiamo guardando. La stagione è quella del 25-26, e poi le altre due, avere continuità e stabilità, è ciò che stiamo cercando di fare. È cruciale, e credo che sia ciò di cui abbiamo bisogno da adesso in avanti, i giocatori erano molto vicini a Luciano, tutti a cominciare da John Elkann e Exor, noi abbiamo lavorato molto per tenere Spalletti e avere questa stabilità e continuità. È cruciale, come ho detto molte volte in passato, non si può garantire che vinceremo, ma si può garantire che faremo tutto ciò che possiamo fare per vincere. Abbiamo l'ambizione di vincere, ma è troppo grande l'ambizione di vincere, abbiamo bisogno della continuità e della stabilità, e anche di qualcuno che ha vinto in passato, ha vinto in Italia, ha vinto in Europa, quindi sappiamo che possiamo farlo con loro". Comolli ha parlato anche di quello che sarà il mercato della Juventus: “Penso che il nostro mercato sarà ambizioso, non importa dove finiremo, stiamo parlando del quarto posto, ma potremmo fare meglio del quarto posto. La classifica di Serie A è stretta, noi guardiamo a noi stessi e a chi è sotto e sopra di noi, siamo molto ambiziosi in vista delle ultime sei partite. Ciò che sappiamo è che Juventus attrae molti giocatori e i giocatori con cui stiamo parlando non ci dicono solo che sono interessati alla Juventus, ma sono interessati a venire alla Juventus, non sapendo se saremo in Champions League o Europa League l'anno prossimo. Da un punto di vista finanziario è molto meglio essere in Champions League che in Europa League, ma da un punto di vista di ambizione a noi non importa quale competizione europea giocheremo, saremo molto ambiziosi per la squadra che vogliamo costruire per raccogliere successi in futuro". Infine, l’ad bianconero ha annunciato che presto ci saranno novità in merito ad alcuni rinnovi: “Penso che potremmo avere delle notizie interessanti in termini di contratti in generale nei prossimi due giorni o settimane. Per Dusan potrei continuare con quello che ho detto all'inizio della stagione, quando ho detto che parleremo alla fine della stagione, non ho cambiato, ho detto dall'inizio che parleremo alla fine della stagione. Quindi non aspettatevi niente prima della fine della stagione, ci sono ancora 6 settimane davanti a noi. So che Marco Ottilini ha avuto alcune chiacchierate con Dusan, ma non vi dovrete aspettare niente prima della fine della stagione e speriamo di avere delle notizie interessanti in termini di contratti in generale anche prima della fine della stagione".