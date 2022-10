"Con Mourinho parlo di più rispetto ad Allegri". Rivedi Dybala dopo il ko della Roma

Paulo Dybala, attaccante della Roma e autore dell’unico gol giallorosso nella sconfitta contro il Betis Siviglia in Europa League, ha parlato così a Sky Sport nel post gara: “Allegri e Mourinho per alcune cose sono molto simili, con il secondo parlo e mi confronto più spesso, lavorano molto nella parte difensiva e nella gestione delle partite. Per altre cose sono due mondi diversi. Rapporto con Allegri? Ognuno ha le sue idee, alcune volte non vai d’accordo, ma lo dico senza polemica e non voglio che venga creata ad arte sui social come spesso capita. Poi dentro il campo si cercava di dare il massimo dentro il campo per il bene dalla Juventus. Non litigavamo tutti i giorni e per me resta uno degli allenatori che mi ha aiutato maggiormente nella mia crescita".

