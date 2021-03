Conceicao fa pretattica, Pepe c'è. Capello: "Anche zoppo avrebbe giocato..."

Fabio Capello, dagli studi Sky, ha parlato della gara di stasera tra Juventus e Porto. "Il pallone viaggia lento, orizzontale nella Juve. Io spero che la Juve abbia cambiato sistema: palla in verticale, attacco dei centrocampisti dietro la linea per ricevere la palla. Se giri orizzontalmente senza andare in verticale, è difficile. Pepe? Non poteva mancare, anche zoppo... Non molla mai, è uno stimolo, un leader. Vediamo come sta, ma lo conosco: non poteva mancare".