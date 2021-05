Condò: "Ronaldo fuori, un segnale. Da Baggio non c'era un fuoriclasse così sofferto dai tecnici"

vedi letture

“Il Diavolo aveva gli anticorpi. L’esclusione di CR7 è un segnale”. Sulle pagine de la Repubblica, Paolo Condò commenta l’ultima giornata di campionato: “Il Milan è vaccinato, nel serbatoio rossonero non è rimasta molta benzina, ma Pioli la utilizza con saggezza e soprattutto freddezza. Il Napoli non è protetto psicologicamente dall’ansia dal del dentro o fuori. […] L’esclusione di Ronaldo nella partita più delicata per il futuro è una decisione che pare ipotecarlo. Da anni, forse da Baggio, non si verificava il caso di un fuoriclasse così sofferto dai suoi allenatori. Pirlo è il terzo a rivelare il suo disagio nel gestirlo dopo Allegri e Sarri”.