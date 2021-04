Condò su Alexander-Arnold: "Tutta la difesa dei Reds un disastro, lui ha regalato un gol"

Paolo Condò, negli studi di Sky, parla del ko del Liverpool per 3-1 contro il Real Madrid. "La difesa del Liverpool è stata un disastro, Alexander-Arnold ha regalato un gol; si vede ora perché Southgate non l'ha chiamato in Nazionale. Il Real ha saputo rimediare alle assenze in difesa, il Liverpool è calato a picco".