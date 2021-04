Conte risponde alle critiche di Cassano: "Ho capito che a prescindere il problema sono io..."

"Quanto ti danno fastidio le critiche che ci sono sempre attorno all'Inter? Cassano dice che giocate troppo in difesa..." E' una delle domande fatte in conferenza stampa ad Antonio Conte, allenatore dell'Inter che alla vigilia della sfida contro il Napoli - gara valida per la 31esima giornata di Serie A. "Ho capito - ha detto che sono io il problema a prescindere, me ne sono fatto una ragione. L'importante è che non tocchino l'Inter, ecco..."

