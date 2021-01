Conte su Eriksen: "Non puoi pensare di far giocare qualcuno solo per le punizioni"

vedi letture

Il tecnico dell'Inter, Antonio Conte, ha parlato in conferenza stampa in vista della gara di domani contro il Benevento. "Vogliamo che Eriksen ci dia un contributo anche durante la partita, non solo sui calci da fermo. In questi anni non abbiamo avuto uno specialista, è un'arma in più ma da lui ci aspettiamo anche qualcosa di fattivo durante la partita. Non si può pensare di farlo giocare solo per tirare i calci di punizione".