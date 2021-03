Conte sui tanti diffidati: "Non c'è motivo di fare calcoli stupidi. Pensiamo solo al Parma"

Protagonista oggi della conferenza stampa della vigilia, il tecnico dell'Inter Antonio Conte parla così in vista del posticipo di Parma della scelta di non cambiare l'undici nonostante i molti diffidati: "L'esperienza mi porta a dire che non bisogna guardare oltre la prossima partita. Per noi la più importante è quella col Parma. Abbiamo bisogno di vincere, sapendo quali sono le difficoltà. Fare calcoli non mi interessa, se dovesse arrivare un'ammonizione giocherà un altro. Ho grande fiducia in tutta la rosa. Non vedo il motivo per fare calcoli stupidi".