Conte sul ko con la Juventus: "Hanno vinto per due omaggi nostri ma abbiamo dato tutto"

Antonio Conte, al termine del Derby d'Italia, ha commentato la gara fra Inter e Juventus ai microfoni di Inter TV, riporta FcInterNews.it.

Sconfitta stretta e immeritata per quanto visto in campo, anche oggi l'Inter ha fatto la partita, con tante occasioni create.

"La prestazione c'è stata, una gara molto importante con una squadra molto forte. Penso che abbiamo fatto tutto noi, le due reti subite sono due omaggi nostri. Nelle nostre occasioni clamorose saremmo dovuti essere più cattivi noi, è un qualcosa che si sta ripetendo troppo spesso. Dobbiamo essere delusi e arrabbiati al tempo stesso con noi stessi. In certe gare il margine di errore dev'essere minimo, oggi siamo stati puniti, al di là dei meriti della Juventus".

Di fatto ci sono stati due episodi sfavorevoli a fronte di una gara dominata dai nerazzurri, soprattutto nel secondo tempo.

"Non ho nulla da dire sul piano dell'impegno: i ragazzi hanno dato tutto, mostrando grande voglia e determinazione e cercando di ribaltare un ingiusto svantaggio. Ci sono volte in cui si è poco fortunati, oggi si doveva far gol e le occasioni ci sono state, quello avrebbe fatto la differenza fra il vivere e il morire".

Con che atteggiamento si dovrà approcciare la gara di ritorno a Torino?

"Anzitutto dovremo recuperare bene, dovendo giocare fra due giorni in campionato con la Fiorentina. Sarà una gara tosta sotto tutti i punti di vista. Penseremo soltanto poi al ritorno, dobbiamo recuperare le energie e farci scivolare la frustrazione di una sconfitta a mio modo di vedere immeritata".