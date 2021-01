Conti dal 1' nel Parma: l'ex Milan non partiva titolare in Serie A dal luglio scorso

vedi letture

Neanche il tempo di ambientarsi con la sua nuova realtà, che il suo maestro D'Aversa - l'aveva avuto a Lanciano - ha subito lanciato Andrea Conti in campo da titolare, sulla fascia destra della linea difensiva a quattro dei ducali. Un ritorno in campo da titolare che rappresenta una notizia per l'esterno classe '94: l'ultima volta per lui era stata lo scorso 21 luglio, quando aveva cominciato la partita col Sassuolo salvo poi dover uscire dopo appena 10 minuti a causa di un infortunio al ginocchio.