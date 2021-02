Contro la Juve serve la gara perfetta? Juric: "Non solo, deve girarti anche un po' bene..."

Alla vigilia del match di campionato contro la Juventus, in programma domani sera al Bentegodi, il tecnico dell'Hellas Verona Ivan Juric in conferenza stampa ha detto anche la sua su come è possibile affrontare la squadra bianconera: "Quando affronti squadre così è chiaro che devi essere perfetto e loro non al massimo, e deve girarti anche un po' bene. Faremo la nostra partita, poi si vedrà, come al solito. Quando non ci sei perdi con chiunque, ma puoi anche fare risultato con squadre più forti".

