Corradi: "Lewandowski out il problema del Bayern: Flick ha dovuto mettere Javi Martinez"

vedi letture

Bernardo Corradi ha commentato il passaggio del PSG in semifinale di Champions nonostante il ko odierno contro il Bayern Monaco: "Finito il ciclo del Bayern? Non mi è sembrata una squadra alla fine di un ciclo, ho visto solidità e forza nella squadra. La fotografia è quello che accade all'80': Flick ha sostituito Choupo-Moting con Javi Martinez, segnale che la mancanza di Lewandowski si è fatta sentire. Oggi il PSG ha comunque dato dimostrazione di maturità. Al Bayern è mancato lui, nonostante la mole di gioco creata la squadra bavarese non è stata particolarmente presente in area di rigore".