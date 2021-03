Corsa Scudetto, dibattito nello studio Sky tra Condò e Marani: "Solo la Juve può riaprirla"

Dibattito sulla corsa Scudetto nello studio di 'Sky' nel pre-partita di Spezia-Benevento, gara che darà il via alla 26esima giornata di Serie A. "Se l'Inter chiude questo turno con lo stesso vantaggio un ulteriore grosso pezzo di Scudetto andrebbe verso la Pinetina", ha detto il giornalista Paolo Condò. La squadra nerazzurra lunedì sera ospiterà l'Atalanta, domani il Milan giocherà a Verona mentre stasera a Torino si disputerà Juventus-Lazio.

"La Juventus - ha aggiunto Matteo Marani - è l'unica che può tenere il passo, è l'unica squadra che in questo momento può rientrare ma serve una Juventus diversa. Questa sarà una settimana molto importante per loro, ma per dimensione e valore è l'unica. Per ora però è clamorosamente in ritardo ed è questa fin qui la notizia".