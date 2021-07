Corsi conferma: "Zurkowski ci piace e lui vuole tornare a giocare nell'Empoli"

Il presidente dell'Empoli Fabrizio Corsi, intervistato da 'Radio Bruno, ha confermato di voler riportare in rosa Szymon Zurkowski, centrocampista di proprietà della Fiorentina: "Zurkowski ci piace e lui vuole tornare a giocare nell'Empoli. Tanto da essere disposto anche a fare un sacrificio economico per tornare in una squadra in cui si è trovato bene e per noi le motivazioni sono importanti. Sotto certi aspetti ha bisogno di fare un step in più e di maturare perciò farlo da noi è un'opportunità. Con la Fiorentina il rapporto e lo spirito sono quelli giusti c'è sempre stato un atteggiamento collaborativo e ci siamo scambiati ragazzi per il settore giovanile", ha detto.