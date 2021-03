Cossu dimesso dall'Ospedale di Cagliari dopo l'incidente stradale del 20 febbraio

È stato dimesso questo pomeriggio Andrea Cossu, collaboratore ed ex calciatore del Cagliari che lo scorso 20 febbraio era rimasto coinvolto in un grave incidente stradale che gli aveva fatto rischiare la vita. Dopo aver riportato un forte trauma toracico, che aveva costretto ai medici a sottoporlo a un intervento chirurgico non invasivo, giovedì scorso hanno la prognosi riservata è stata sciolta e oggi sono arrivate le dimissioni dall'Ospedale Businco di Cagliari per fare ritorno a casa. L'ex giocatore, che stamani prima della dimissione aveva ricevuto anche la visita a distanza dell'amico Nainggolan, dovrà comunque restare almeno un mese e mezzo a riposo.