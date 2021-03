Nainggolan fa visita all'amico Cossu: siparietto social e pollice alto dopo il grave incidente

vedi letture

"Stamattina ho fatto una visita speciale al mio amichetto" esordisce così Radja Nainggolan sui social per sottolineare con una "storia" su Instagram la sua visita a sorpresa (e a rigorosa distanza) all'amico e collaboratore del Cagliari Andrea Cossu, che lo scorso 20 febbraio è rimasto coinvolto in un grave incidente d'auto. Si è temuto anche per la vita dell'ex calciatore, che però è in fase di recupero, come dimostra il pollice alzato alla finestra nel momento del saluto da parte del Ninja.