Costacurta: "Juve, ora potremo vedere il lavoro di Pirlo. Adesso non ha più alibi"

vedi letture

Dagli studi di Sky, Alessandro Costacurta ha detto la sua sulla Juventus di Andrea Pirlo, che chiuderà la stagione senza le coppe: “Noi avremo la possibilità di vedere il lavoro di Pirlo. Adesso che avrà la possibilità di allenare la squadra. In una squadra in cui si alzerà il numero dei disponibili. Secondo me questo è fondamentale sottolinearlo perché a quel punto vedremo il lavoro di Andrea. È vero è al primo anno, anche altri non al primo anno sono andati in difficoltà. Lui è andato sicuramente in difficoltà. Vediamo adesso. Adesso non ha più alibi".