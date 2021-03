Costacurta: "L'operazione CR7 resta sensazionale. E penso che la Juventus la rifarebbe"

Alessandro Costacurta, negli studi di Sky Sport, ha commentato l’eliminazione della Juventus dalla Champions League e in generale l’operazione Cristiano Ronaldo per la Juventus: “L’operazione Ronaldo credo che la Juve la rifarebbe, è stata una scelta geniale. E’ andata male, perché se esci due volte agli ottavi e una ai quarti qualcosa non ha funzionato. Ma l’operazione Ronaldo resta sensazionale. Parlo per i numeri, ma anche per il brand Juventus. Come valuto l’uscita dalla Champions? Sei uscito male in tutte e tre le occasioni, con Ajax, Lione e Porto. Ci sono sempre degli errori di mezzo, ma ciò che mi sorprende è l’atteggiamento della squadra a inizio partita. Non si possono affrontare così gli ottavi di finale… Rivalutati i risultati di Allegri? Per me aveva una squadra più forte, con i magnifici senatori e quel centrocampo. Chiesa? Sensazionale, giocatore straordinario. Poi ha una carica emotiva che influenza la squadra. Per fortuna lo avremo con noi agli Europei”.