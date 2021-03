CR7 può tornare al Real? Zidane: "Ha fatto cose magnifiche qui, ma sta facendo bene alla Juve"

Un clamoroso ritorno di Cristiano Ronaldo al Real Madrid è possibile? È una domanda ricorrente negli ultimi giorni, dopo il fallimento europeo di CR7 e della Juventus. Zinedine Zidane, interpellato sull'argomento in conferenza stampa, ha risposto in modo evasivo: "Sapete cosa rappresenta Cristiano per il Real Madrid, l'affetto che tutti abbiamo per lui. Quello che ha fatto qui è magnifico. Ma adesso è un giocatore della Juve e sta facendo molto bene. ecco. Non posso dire niente, si dicono tante cose ma dobbiamo rispettare questa situazione".