Cremonese-Juventus, le formazioni ufficiali: Spalletti cambia subito e torna a difendere a 4

Sarà la sorprendente Cremonese di Davide Nicola a tenere a battesimo la Juventus di Luciano Spalletti: per l'occasione il tecnico grigiorosso punta sulla continuità, non toccando nulla rispetto al successo del turno infrasettimanale. Al fianco di Vardy in attacco c'è Bonazzoli, mentre a centrocampo sulle corsie Barbieri e Floriani Mussolini, con Payero, Bondo e Vandeputte a garantire fisicità e iniziativa in mezzo. Difesa affidata a Baschirotto, Bianchetti e Terracciano, con l'ex Audero tra i pali. Queste le formazioni ufficiali di Cremonese-Juventus:

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte, Floriani Mussolini; Bonazzoli, Vardy.

A disposizione: Silvestri, Nava, Valoti, Johnsen, Sarmiento, Vazquez, Ceccherini, Faye, Lordkipanidze, Folino.

Allenatore: Nicola.

Spalletti cambia subito la Juve a sua immagine e somiglianza: via la difesa a tre con l'inserimento di un centrocampista in più. Paga la scelta Rugani, mentre Kalulu e Gatti dovrebbero essere i due centrali titolari, con Cambiaso a destra e Kostic adattato a sinistra. A centrocampo c'è Koopmeiners al fianco di Locatelli e Thuram, mentre McKennie potrebbe essere l'incursore in grado di accendere le punte, ancora Openda e Vlahovic.

JUVENTUS (4-3-1-2): Di Gregorio; Cambiaso, Kalulu, Gatti, Kostic; Koopmeiners, Locatelli, Thuram; McKennie; Openda, Vlahovic.

A disposizione: Perin, Scaglia, Conceicao, Zhegrova, Adzic, Miretti, Rugani, Joao Mario, David, Rouhi, Felipe Gomes.

Allenatore: Spalletti.