Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Inter: la toppa per Dumfries. Milan: i sensati calcoli di Allegri. Napoli: tre appunti a Conte. Fiorentina: l’ultima mossa per la salvezza. E una cosa su Pinamonti

Inter: la toppa per Dumfries. Milan: i sensati calcoli di Allegri. Napoli: tre appunti a Conte. Fiorentina: l’ultima mossa per la salvezza. E una cosa su PinamontiTUTTO mercato WEB
Fabrizio Biasin
Oggi alle 00:03Editoriale
Fabrizio Biasin

Tre cose a caso, giusto per iniziare.
1) Mbappé ha vinto la causa contro il suo Psg e incasserà 61 milioni di arretrati: una discreta tredicesima.
2) Cannavacciuolo da Fazio ha ricordato Maradona: "Mi chiamava Tonino, è stato l'unico cliente con cui mi sono seduto a tavola”. Mi sembra giusto.
3) Jordan Mainoo-Hames, fratellastro di Kobbie, l’altra sera all’Old Trafford ha sfoggiato una maglia a mezze maniche con tanto di slogan, durante Manchester United-Bournemouth 4-4: “Free Kobbie Mainoo”. Probabile che Jordan faccia il tifo per il Napoli.
4) Fifa Awards 2025, Donnarumma eletto miglior portiere al mondo. Meritatissimo.

Fine delle cose a caso che, tra l’altro, erano quattro. Ora altre cose a caso (è pur sempre – quasi - Natale).

Denzel Dumfries si è operato alla caviglia. Succede. La cosa strana è che quella che pareva una semplice botta e “starà fuori un paio di partite” si è trasformata in chissà quanti mesi di stop. Rientrerà a marzo inoltrato e lascia l’Inter col dubbio su cosa fare: intervenire sul mercato di gennaio o arrangiarsi con quel che c’è in rosa? La risposta arriverà entro breve ma, come sempre, sarà guidata da un comandamento imprescindibile: l’Inter porterà a casa un giocatore solo se in grado di stare al livello degli altri, nessuna “pezza” presa tanto per far numero. La sensazione? Un nuovo ingranaggio arriverà, ma nessuno tra i (mille) nomi già citati…

Conte post-Bologna ha fatto cose egregie e, certo, rispetto a una serie infinita di infortuni non può realizzare miracoli in continuazione. Resta qualche appunto da muovere al tecnico campione d’Italia: 1) Gli infortuni a ripetizione sono puro caso o figli di sforzi eccessivi richiesti ai suoi ragazzi? 2) Perdere è cosa normale e la classifica dice che non risuona alcun allarme esagerato, ma c’è modo e modo di lasciar punti: contro l’Udinese il suo Napoli nel secondo tempo si è consegnato, fattispecie molto poco “contiana”. 3) Parlare di “scarsa malizia”, “carattere”, “stanchezza” è cosa legittima e giusta, a volte però bisognerebbe riuscire a completare i ragionamenti parlando anche di “gioco”, aspetto trattato sempre pochissimo dal buon Antonio.

Allegri ha pareggiato col Sassuolo e, infine, ha detto “trattasi di punto guadagnato”. Ha ragione da vendere. Qualcuno dirà: “Ma come, l’ennesimo pareggio in casa con una neopromossa…”. Ed è vero, ma è giusto guardare all’andamento complessivo piuttosto che fissarsi sulla singola partita. Quello in corso è un campionato molto particolare, imperfetto, senza un vero padrone. E proprio per questo quello che conta è saper accettare il rallentamento senza far drammi perché, tanto, l’imperfezione è caratteristica comune. In una serie A che quest’anno assegnerà lo scudetto a quota molto bassa ogni punto è benedetto. E soprattutto ogni “non-sconfitta”. Il Milan è l’unica squadra con un solo ko e qualcosa vorrà pur dire. Il resto – ovvio – lo deve fare il mercato tra una punta (Fullkrug in stra-pole al posto di Gimenez) e, soprattutto, un difensore.

Andrea Pinamonti non è e non sarà mai Bobo Vieri, pensa te. Ma neanche l’ultimo dei pirla. In un’era sportiva strana, quella degli attaccanti dal nome esotico che costano chi 30, chi 40, chi 50 milioni e non rendono una fava, la punta del Sassuolo sta dimostrando per l’ennesima stagione di essere affidabile come pochi. È costantemente al servizio della squadra e, quanto a gol, raggiunge praticamente sempre la doppia cifra. Ripetiamo, non finirà mai sulle copertine, ma se ‘sto 26enne si chiamasse Pinamountains qualche diesse di quelli che adorano i giocatori “fuori-confine” l’avrebbe già comprato per 50 milioni.

Brava Lazio, perché è possibile che questa stagione non porti a nulla più di un piazzamento nella parte sinistra della classifica, ma per come è cominciata la stagione sarebbe già moltissimo. Sarri si è trovato tra le mani un gruppo imperfetto e “non modificabile”. In genere queste cose si traducono in disastri e annate da archiviare il più in fretta possibile, questo gruppo, al contrario, ha scelto di moltiplicare orgoglio e unità d’intenti. E quindi bravo Sarri e bravi pure i suoi ragazzi, stanno facendo cose affatto scontate.

La Fiorentina è nella melma e ve ne siete accorti. Questa situazione non era pronosticabile: per le dimensioni della tragedia (sportiva), per come sta evolvendo (ogni settimana sempre peggio). La sconfitta con il Verona è “tipica”: tipica della squadra che non sa come si affrontano le rogne e, per questo, gioca col terrore negli occhi. E col terrore negli occhi non si va da nessuna parte. E se non è terrore, al contrario, è semi-indifferenza, quella di troppi giocatori che, forse, stanno già pensando al loro futuro lontano da Firenze. Ed è per questo che i Viola hanno una sola speranza di salvezza, quella legata alla “mescolata”. A gennaio bisogna cambiare molto, moltissimo, bisogna dire addio ai giocatori “bravi” e puntare su quelli “adatti”. Adatti alla battaglia, s’intende, ragazzi non impauriti e semmai sportivamente incattiviti. E pazienza se questo significa dover svendere Tizio e Caio, la salvezza vale di più e passa solo – ripetiamo – da un’abbondante mescolata.

Arriva la Supercoppa. A Riad piove e fa freddo. Praticamente Milano, ma con meno maranza.

Articoli correlati
Inter: l’imprevedibile gestione Chivu. Milan: Rabiot, l’uomo che non c’era. Juve:... Inter: l’imprevedibile gestione Chivu. Milan: Rabiot, l’uomo che non c’era. Juve: l’ombra azzurra su Spalletti. Napoli: la McLaren di Adl. E due parole su Milan-Como, i simulatori, Fabregas…
Milan: la magia di Allegri. Inter: i deliri su Lautaro (e finalmente un po’ di bruttezza).... Milan: la magia di Allegri. Inter: i deliri su Lautaro (e finalmente un po’ di bruttezza). Napoli: ammenda su Conte. Arbitri: gli inaccettabili protocolli ballerini. Fiorentina: Dzeko e il patto. E la sentenza-Vardy…
Juve: comanda Yildiz. Milan: la volpe Allegri sa come si fa. Inter: la legge del... Juve: comanda Yildiz. Milan: la volpe Allegri sa come si fa. Inter: la legge del ghepardo e quella cattiveria in più. Napoli: McTominay è (sempre) la soluzione. E la lungimiranza di Como e Bologna
Altre notizie Editoriale
Inter: la toppa per Dumfries. Milan: i sensati calcoli di Allegri. Napoli: tre appunti... Inter: la toppa per Dumfries. Milan: i sensati calcoli di Allegri. Napoli: tre appunti a Conte. Fiorentina: l’ultima mossa per la salvezza. E una cosa su Pinamonti
Fiorentina dal primo all'ultimo posto in dodici mesi e nel mezzo anche l'estate più... Fiorentina dal primo all'ultimo posto in dodici mesi e nel mezzo anche l'estate più dispendiosa. Perché l'immobilismo di ieri? Andrebbe solo azzerato tutto (e chiesto scusa a...)
Juve non in vendita, per ora. Servono due miliardi non uno. Inter, ecco la favorita.... Juve non in vendita, per ora. Servono due miliardi non uno. Inter, ecco la favorita. Milan per lo scudetto Zirkzee o Fullkrug. Napoli, addio Lucca. Fiorentina: via tutti, c’è Pioli con un direttore esperto
Date una Lazio vera al miracoloso Sarri. Il tocco di braccio di Simeone era da rigore.... Date una Lazio vera al miracoloso Sarri. Il tocco di braccio di Simeone era da rigore. La Juve non vende ma la scelta dei proprietari sembra più un dovere che un piacere. Una domenica da grandi: rischia più il Napoli
Roma, pronto l’assalto per Zirkzee. Tel è la prima alternativa. Loftus-Cheek-Lucca... Roma, pronto l’assalto per Zirkzee. Tel è la prima alternativa. Loftus-Cheek-Lucca ipotesi di scambio tra Milan e Napoli. Per la difesa rossonera spunta l’ipotesi Disasi. Inter, si insiste per Ordóñez
La Juventus ha già deciso chi sarà il centravanti per il futuro, ora tocca a Spalletti.... La Juventus ha già deciso chi sarà il centravanti per il futuro, ora tocca a Spalletti. Comolli alle battute finali per l'annuncio del ds e c'è un nuovo ingresso fondamentale ma passato troppo sotto traccia...
Finalmente la mano di Spalletti: che sia la svolta per la Juve? Conte in riserva... Finalmente la mano di Spalletti: che sia la svolta per la Juve? Conte in riserva di energie: ma il Napoli rischia di dire addio alla Champions. Scossone a Torino, Cairo prova la rivoluzione. La Fiorentina riuscirà a rialzarsi?
Inter: l’imprevedibile gestione Chivu. Milan: Rabiot, l’uomo che non c’era. Juve:... Inter: l’imprevedibile gestione Chivu. Milan: Rabiot, l’uomo che non c’era. Juve: l’ombra azzurra su Spalletti. Napoli: la McLaren di Adl. E due parole su Milan-Como, i simulatori, Fabregas…
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Inter: la toppa per Dumfries. Milan: i sensati calcoli di Allegri. Napoli: tre appunti a Conte. Fiorentina: l’ultima mossa per la salvezza. E una cosa su Pinamonti
Le più lette
1 Inter: la toppa per Dumfries. Milan: i sensati calcoli di Allegri. Napoli: tre appunti a Conte. Fiorentina: l’ultima mossa per la salvezza. E una cosa su Pinamonti
2 Gyokeres come Isak: tanta spesa, poca resa. E nelle gerarchie rischia di scivolare ancora
3 Babbo Natale per un giorno: Haaland ha portato i regali a tutti bambini di Manchester
4 Enrico Lotito al Nasdaq: "Per la Lazio questo momento va ben oltre il valore simbolico"
5 Le Comore vogliono stupire in Coppa d'Africa. Il ct: "Un mio giocatore seguito da Fiorentina e Verona"
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Dumfries si opera e Luis Henrique non può bastare. Inter sul mercato: i nomi sul tavolo
Immagine top news n.1 Inter, Dumfries sotto i ferri: intervento di stabilizzazione della caviglia. La nota ufficiale
Immagine top news n.2 Donnarumma Miglior Portiere FIFA 2025: "Vincere col PSG momento unico"
Immagine top news n.3 Milan, i convocati di Allegri per la Supercoppa: riecco Leao e Fofana, non c'è Gabbia
Immagine top news n.4 Calhanoglu e Darmian partono con il resto dell'Inter per la Supercoppa. Ma niente rischi
Immagine top news n.5 Fiorentina, spogliatoio in fibrillazione: Gudmundsson e Dodò possono partire
Immagine top news n.6 Zaniolo show all'Udinese: Gattuso ci pensa e il club vuole già riscattarlo
Immagine top news n.7 Prima di Natale nuovo incontro fra la Juventus e Yildiz per il rinnovo: il punto sulla trattativa
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Cosa ci hanno detto le prime 15 gare di Chivu Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 C'è un'unica soluzione per evitare il Titanic Fiorentina
Immagine news podcast n.2 La Juventus e gli acquisti a gennaio per programmare già la prossima estate
Immagine news podcast n.3 Il Milan aveva già capito il suo grande difetto la scorsa estate
Immagine news podcast n.4 L'elogio di De Rossi per Norton-Cuffy, destinato a essere "il più forte di tutti"
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Lucchesi sulla Fiorentina: "Proprietà poco presente, situazione davvero pericolosa"
Immagine news Serie A n.2 Massimo Orlando: "Fiorentina, via le mele marce. Juve in corsa per il titolo se..."
Immagine news Serie A n.3 Roma, quale l'obiettivo più concreto ora? Il parere degli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Assessore Simeone: "Ci vogliono 200 milioni di euro per ristrutturare il Maradona"
Immagine news Serie A n.2 Enrico Lotito al Nasdaq: "Per la Lazio questo momento va ben oltre il valore simbolico"
Immagine news Serie A n.3 Le Comore vogliono stupire in Coppa d'Africa. Il ct: "Un mio giocatore seguito da Fiorentina e Verona"
Immagine news Serie A n.4 Lazzari: "Il Cagliari sta assimilando i meccanismi di Pisacane. Pisa? Ogni gara è insidiosa"
Immagine news Serie A n.5 Tovalieri: "Sarei felice se la Roma arrivasse terza e l’Atalanta quarta. Dea squadra pimpante"
Immagine news Serie A n.6 Lucchesi sulla Fiorentina: "Proprietà poco presente, situazione davvero pericolosa"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Paparesta: "In Bari-Pescara 700-800 persone al San Nicola, ai miei tempi era diverso"
Immagine news Serie B n.2 La Sampdoria guarda agli esuberi di Serie A per gennaio: occhi in casa Parma e Lecce
Immagine news Serie B n.3 Avellino, riecco Favilli: l'attaccante è tornato in città. Ecco quando sarà a disposizione
Immagine news Serie B n.4 Serie B, la classifica marcatori dopo 16 giornate: Pohjanpalo guida, Coda resiste
Immagine news Serie B n.5 Assemblea Lega B, approvato il bilancio di esercizio 2024/25
Immagine news Serie B n.6 Non solo Serie A nella Coppa d'Africa 2025. Convocati anche giocatori di B, C e D
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Union Brescia, Boci: "Sentivamo di avere la gara in mano e che prima o poi l’avremmo sbloccata"
Immagine news Serie C n.2 Salernitana, Ferrari: "Che soddisfazione aver raggiunto 100 gol con questa maglia"
Immagine news Serie C n.3 Pontedera, il ritorno di Caponi. Il presidente Milozzi: "E' una bandiera granata"
Immagine news Serie C n.4 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Corini al posto di Diana all'Union Brescia
Immagine news Serie C n.5 Guidonia, Lucchesi: "Serie C cresciuta grazie a Sky. Mercato? Solo se migliora davvero"
Immagine news Serie C n.6 Serie C, il Giudice Sportivo multa dieci società: 1300 euro all'Audace Cerignola
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Roma-Como, l'unica gioia lariana è datata 1950
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Bologna-Juventus
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Bologna-Juventus, felsinei che non vincono in casa da 27 anni
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Roma, Rossettini: "Mercato? La società si sta muovendo. Obiettivo rinforzare la rosa"
Immagine news Calcio femminile n.2 Juventus Women, Pinto prima del Man United: "Qui non ci sono segreti, mi sento a casa"
Immagine news Calcio femminile n.3 Juventus Women, Canzi prima del Man United: "Sarà dura, ma motivazioni altissime"
Immagine news Calcio femminile n.4 Roma, Baldi: "Non siamo state abbastanza cattive. E in Europa queste cose si pagano"
Immagine news Calcio femminile n.5 Roma, Rossettini: "Ultima occasione di vincere in Champions. Di Guglielmo? C'è l'offerta dagli USA"
Immagine news Calcio femminile n.6 L'inglese Hampton è la migliore portiera del 2025. L'annuncio prima del The Best FIFA Awards
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Mauro Milanese: "L'Inter di Ronaldo, gli alani di Ferlaino e le sfuriate di Gaucci" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Il caso Salah deve far riflettere