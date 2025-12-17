Milan, Gimenez si opererà alla caviglia: l'attaccante starà fuori almeno sei settimane

Il Milan non avrà a disposizione Santiago Gimenez per la Supercoppa Italiana. Il volo charter è atterrato nella serata di ieri a Riad e non aveva a bordo l'attaccante messicano rimasto a Milano per infortunio. Il giocatore infatti non è a disposizione di mister Massimiliano Allegri da un mese e mezzo a causa di un problema alla caviglia. Un grattacapo in più per il tecnico rossonero che ha ripiegato su altre soluzioni per il centravanti puntando anche su Leao falso nove.

Sei settimane di stop

E il giocatore ex Feyenoord sarà assente ancora per molto. Secondo quanto riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il 7 del Milan ha deciso per operarsi alla caviglia. Un intervento di pulizia ossea che però lo terrà lontano dai campi per almeno sei settimane.

Il rendimento con la maglia del Milan

I numeri di Gimenez non sono stati positivi con la maglia rossonera. Arrivato a Milano a gennaio scorso ha disputato 19 partite fra le varie competizioni segnando sei reti. Nella stagione in corso invece sono 11 le presenze fra campionato e Coppa Italia per un totale di 768 minuti disputati. I gol segnati non sono stati tanti, anzi solo uno contro il Lecce in coppa, e solo due assist.