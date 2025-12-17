Frattesi e colpi a zero. Tuttosport in apertura sul calciomercato Juve: "Svolta al centro"
"Juve, svolta al centro" scrive Tuttosport in apertura sul calciomercato della società bianconeri. Davide Frattesi dall'Inter e colpi a zero per rifare la mediana. Spalletti in mezzo cerca qualità. Oltre all'interista (possibile prestito oneroso), Comolli valuta due centrocampisti in scadenza: Schlager del Lipsia e Timber del Feyenoord. Scambio Perin-Leali col Genoa? Sabato la Roma: fibrillazione Del Piero.
"Toro, dopo la Befana c'è Carboni" - La priorità del ds Petrachi per gennaio è rinforzare la difesa. Al Monza interessa Ilkhan: scambio con Carboni? Occhi su baby Kofler del Sudtirol.
"Non c'è solo il caso Frattesi" - "Anche De Vrij pensa di dire ciao all'Inter". Dimenticato da Chivu, il difensore olandese non vuole perdere i Mondiali e pensa all'addio a gennaio. Dumfries operato: tornerà a marzo.
