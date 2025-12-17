Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 16 dicembre

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena, ecco le notizie più importanti

INTER, RINNOVO A VITA PER LAUTARO? INTANTO ECCO I NOMI SUL TAVOLO PER LA FASCIA DESTRA. JUVENTUS-YILDIZ, AVANTI PER IL PROLUNGAMENTO. IL MILAN CAMBIA IDEA SU FULLKRUG. FIORENTINA, SPOGLIATOIO IN FIBRILLAZIONE: IN DUE POSSONO LASCIARE. LA LAZIO GUARDA IN CASA ATALANTA.

INTER

Lautaro Martinez per molti non è solo un giocatore rappresentativo dell'Inter, ma è proprio il simbolo dei nerazzurri. Dopo un periodo molto complicato, nel quale ha ricevuto tante critiche, il Toro ha risposto sul campo a suon di gol e prestazioni convincenti, riprendendosi quello che alcuni avrebbero voluto mettere per l'ennesima volta in discussione. L'argentino ha un contratto valido fino al 2029, ma Marotta e gli altri dirigenti stanno già pensando al rinnovo. Possibile che tra un anno-un anno e mezzo circa la società si risieda al tavolo con lui e il suo procuratore Alejandro Camano per firmare una nuova intesa. Tra 4 anni il bomber ex Racing avrà 32 anni e un nuovo accordo potrebbe essere l'ultimo della sua gloriosa carriera. Una permanenza a vita all'Inter non è solo uno scenario, ma è anche quello più probabile, come sottolinea Il Giorno. Certamente le offerte a Lautaro Martinez non mancano, ma ha capito che a Milano ha raggiunto uno status tale che sarebbe molto complicato raggiungere da altre parti e inoltre la sua famiglia si trova benissimo nel capoluogo lombardo. Prevedere il futuro non è possibile, soprattutto nel calcio, ma oggi è molto complicato immaginare il classe '97 lontano da Appiano Gentile, sempre più casa sua.

Denzel Dumfries si è operato. Un infortunio arrivato prima dell'ultima sosta per le gare delle nazionali che sembrava di poco conto si sta trasformando nell'episodio caratterizzante della stagione del terzino olandese. Il calciatore classe '96 lo scorso 9 novembre ebbe la peggio in uno scontro di gioco con Mattia Zaccagni: sembrava dovesse rientrare nel giro di poco tempo e invece stamattina - 37 giorni più tardi - s'è sottoposto a intervento chirurgico presso la 'Fortius Clinic' di Londra. Per l'esterno olandese seguirà adesso un programma riabilitativo che lo terrà fuorigioco per circa 2-3 mesi. Poi la riatletizzazione e tutto ciò che ne consegue: in pratica, rischia di tornare solo in Primavera. L'Inter lo sa bene e per questo motivo a gennaio è pronta a correre ai ripari con l'acquisto di un altro terzino destro. In estate per il ruolo di vice Dumfires è arrivato Luis Henrique dall'Olympique Marsiglia. Il brasiliano che oggi compie 24 anni ha trascorso mesi complicati, di adattamento. Nelle ultime settimane ha lanciato messaggi incoraggianti e fornito un paio di ottime prestazioni, però non basta e per questo motivo oggi il club nerazzurro pensa di tornare sul mercato. Già, ma chi può arrivare? Complicatissimo per non dire impossibile acquistare a gennaio il classe 2005 Marco Palestra: in prestito al Cagliari, proprietà Atalanta, ha già una valutazione che si aggira sui 40 milioni di euro. Costa molto meno Idrissa Touré del Pisa, ma in questo caso non parliamo di un elemento di prospettiva e nemmeno di un giocatore che ha dimestichezza col nostro massimo campionato visto che è alla sua prima stagione in Serie A. Il giusto compromesso restando in Italia potrebbe essere Brooke Norton-Cuffy del Genoa: classe 2004, tra i migliori terzini di queste prime 15 giornate, costa 20-25 milioni. Guardando poi all'estero i profili che sta monitorando l'Inter sono tra i più disparati. Si va dal giovanissimo Moris Valincic della Dinamo Zagabria al costosissimo Pedro Porro del Tottenham. Profili più o meno utili e/o avvicinabili per una società che probabilmente prenderà la palla al balzo per pensare in maniera definitiva al dopo Dumfries visto che in estate tornerà a far capolino la clausola da 25 milioni di euro.

JUVENTUS

La Juventus si gode la crescita costante di Kenan Yildiz, col lavoro di Luciano Spalletti che lo sta mettendo ancora più al centro della manovra bianconera. Sul tavolo di Damien Comolli intanto continua ad essere aperto il dossier in merito al suo rinnovo del contratto. "Kenan è importante e ha un contratto lungo. Per il momento non ci sono urgenze, ma siamo tutti consci di voler adeguare poi il contratto al suo status". Aveva parlato così, prima del match contro il Bologna, Giorgio Chiellini rispondendo ad una domanda sul suo prolungamento. Lasciando capire come, a tempo debito, la Juventus abbia tutta l'intenzione di rinnovare e adeguare lo stipendio. Il padre Engin è a Torino in questi giorni, intanto Jorge Mendes sta preparando la regia della trattativa: attualmente il turco guadagna 1,5 milioni di euro all'anno, con l'obiettivo che sembra essere quello di toccare le vette dei più pagati della rosa, ovvero 6 milioni di euro a stagione. In questo senso, scrive Tuttosport, prima di Natale è previsto un nuovo summit fra le parti. Sul piatto c'è evidentemente la questione economica, ma pure quella legata alle ambizioni di un club che non vince da anni: alle sue spalle Yildiz ha importantissime richieste, come ad esempio quelle di Liverpool, Real Madrid e Chelsea.

Nei prossimi giorni, scrive il quotidiano Tuttosport, i rappresentanti di Joao Mario incontreranno la Juventus per fare un punto sul futuro dell'esterno portoghese arrivato in estate nell'ambito del trasferimento di Alberto Costa allo Sporting CP. Dopo alcune apparizioni con Tudor a inizio anno, con l'arrivo di Spalletti il lusitano è praticamente uscito dai radar: 11 minuti alla prima contro la Cremonese, poi nient'altro. Segnale evidente di come il giocatore non rientri nei piani tecnici del tecnico di Certaldo. E così a gennaio potrebbe materializzarsi la cessione, anche perché il giocatore continua ad avere estimatori in Premier League e non solo. In Inghilterra il suo profilo è seguito soprattutto dal Crystal Palace, club che gioca anche la Conference League. Il loro primo obiettivo è Sacha Boey del Bayern Monaco, ma nel caso in cui non dovesse arrivare l'ex Galatasaray ecco che Joao Mario diventerebbe nome caldo. La Juventus, per acquistare il suo cartellino, aveva speso 11,4 milioni di euro. E di fronte ad offerte di questo ordine di grandezza non esisterebbero ostacoli alla sua partenza dalla Continassa. Con Spalletti che a quel punto vedrebbe arrivare un suo sostituto con caratteristiche più congeniali al suo gioco in modo da poter così allargare le rotazioni.

La Juventus e Luciano Spalletti hanno un debole per Pierre-Emile Hojbjerg, centrocampista del Marsiglia che in passato ha lavorato anche con Guardiola e Conte. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, è lui il preferito dei bianconeri in vista del mercato di gennaio. Alla Vecchia Signora serve un regista e lui è l'indiziato numero uno per diventarlo, anche se l'eventuale trattativa sarà davvero complicatissima: in Francia è considerato centrale nel progetto del club, che non vuole privarsene. I rapporti tra le società sono buoni, come testimonia l'affare Timothy Weah, ma ciò non cambia quelli che sono i piani di Roberto De Zerbi: "È un mio fedelissimo. Vice-capitano, è il giocatore con più personalità e carisma. Non credo si muova", diceva soltanto una decina di giorni fa in un'intervista rilasciata a Sportitalia. Parole che sanno tanto di chiusura, ma durante il mercato non si può escludere niente. Ci sono comunque anche delle alternative, una delle quali è Davide Frattesi. All'Inter il classe '99 è chiuso e non sta trovando lo spazio che si aspettava, così nell'anno che condurrà al Mondiale potrebbe decidere di cambiare aria. Occhi puntati pure su Marco Palestra del Cagliari, ma di proprietà dell'Atalanta. Lui però di ruolo fa l'esterno destro e non risolverebbe i problemi di gioco.

MILAN

Nelle scorse settimane Niclas Fullkrug era stato proposto a Milan e Roma. Le risposte però erano state tiepide, per motivi differenti. Da una parte la Roma ha bisogno di un giocatore che conosca già il campionato italiano, almeno come preferenza già fatto da Gian Piero Gasperini. Invece il Milan aveva intenzione di puntare su un calciatore più giovane, per una questione di futuribilità (e di filosofia). Invece i rossoneri potrebbero - anche se non è detto che lo faranno a breve - chiudere l'arrivo del tedesco, zero gol in stagione. Questo perché l'idea è cambiata. Da un centravanti titolare ora il Milan vuole una riserva. Perché il duo d'attacco sarebbe rappresentato da Leao e Pulisic, con Nkunku che può essere un'alternativa, seppur finora non abbia convinto nessuno. L'idea però è quella di riuscire a recuperarlo - anche per giustificare un valore di 40 milioni di euro spesi in estate - mentre Gimenez può avere mercato proprio in Premier, visto che è stato proposto a diversi club. Così non è detto che il messicano non possa salutare in caso di offerta che permetta di non avere una minusvalenza. Molto dipenderà però dalla sua situazione fisica, visto che è fermo dallo scorso 28 di ottobre. Invece per Fullkrug le porte sono inaspettatamente aperte, pur con una stagione finora da brividi.

LAZIO

La Lazio continua a cercare rinforzi, in attesa di ricevere il via libero dalle autorità preposte agli acquisti per il mercato di gennaio (dopo il blocco estivo imposto dalla COVISOC) e guarda in particolare a volti nuovi per il centrocampo. Qualche nome è emerso nelle scorse settimane e le idee più in voga portano a tutti profili che giocano già attualmente in Serie A. Il desiderio di Sarri si chiama Ruben Loftus-Cheek, con il quale ha avuto modo di lavorare già ai tempi del Chelsea e al quale ha già strappato una disponibilità di massima a ridursi, o comunque a spalmare su più anni il pesante ingaggio da 4 milioni di euro netti. Difficile però che Lotito si spinga a follie per un 30enne. C'è poi un tandem di possibili acquisti invernali dall'Atalanta per la Lazio. Sono due infatti i calciatori apprezzati dalla dirigenza biancoceleste, due che non stanno trovando chissà quanto spazio nella Bergamo nerazzurra. La Dea avrebbe infatti dato aperture sia per Lazar Samardzic che per uno ancora più chiuso di lui come Marco Brescianini. Quest'ultimo potrebbe costare meno, come operazione complessiva. Tra gli obiettivi c'è anche Giovanni Fabbian, per il quale il Bologna però spara alto.

Alessio Romagnoli e Mario Gila stanno blindando la porta della Lazio, difendendola come meglio riescono. Il problema però è che la società non riesce a fare lo stesso con loro. L'italiano, come ricorda l'edizione romana del Corriere della Sera, aspetta il rinnovo con adeguamento da due anni e mezzo e ha un accordo che scadrà nel 2027: in Arabia Saudita piace e l'amico Milinkovic-Savic non gli sconsiglierebbe il trasferimento. Lo spagnolo invece non è tra i primi 20 più pagati della rosa e si sta guardando intorno: al momento non parrebbe interessato a restare nella Capitale. Tare lo vorrebbe al Milan, ma ogni trattativa è bloccata dal fatto che i biancocelesti non possono fare mercato. Già è difficile intavolare un discorso con Lotito in una situazione normale, figuriamoci in questo momento storico. Sarri non può essere abbandonato e lasciato senza due dei suoi pilastri, altrimenti davvero potrebbe ricorrere anche a decisioni drastiche.

BOLOGNA

C'è spazio per il mercato di gennaio del Bologna, che prepara le manovre in vista di gennaio, sia in entrata che in uscita, all'interno del Corriere dello Sport. Su questo secondo fronte potrebbero muoversi per esempio Benjamin Dominguez e Giovanni Fabbian, che hanno già richieste ma sul cui futuro la società vuole fare valutazioni precise prima di prendere una decisione. Il focus principale per il Bologna verso gennaio riguarda l'innesto di un nuovo difensore centrale. E ci sono vari nomi che potrebbero fare al caso del Bologna per il mercato invernale, in particolare l'edizione odierna del quotidiano ne cita tre. I nomi sui quali lavora la dirigenza del Bologna sono quattro, scrive il Cor Sport, e sono quasi tutti profili che portano fuori dai confini della Serie A, con una singola eccezione. Ai felsinei piace per esempio Fedde Leysen, classe 2003 che gioca in Belgio con la Royale Union Saint Gilloise, ma anche il brasiliano Otavio, 2002 in forza invece al Paris FC. In uscita dal Chelsea c'è poi Axel Disasi, 27enne che è pronto a lasciare il Chelsea, dove figura alla stregua di un esubero. C'è spazio però anche a un difensore 'nostrano', come Marc Oliver Kempf del Como (nell'immagine).

FIORENTINA

Il delicato momento della Fiorentina pesa anche nei rapporti interni allo spogliatoio viola. Con la squadra ultima in classifica e una situazione traballante - ieri Paolo Vanoli è stato confermato, ma si naviga a vista ed è difficile ragionare oltre le prossime due partite -, il rischio di sfaldarsi è piuttosto concreto. Ed è quello che arriva negli spifferi provenienti dal Viola Park. Secondo quanto raccolto da TMW, diversi giocatori sarebbero pronti ad andare via. In primis Albert Gudmundsson: il siparietto sul calcio di rigore (che avrebbe dovuto battere lui, voleva tirare Kean e infine ha trasformato Mandragora), e il botta a risposta social sul tema con lo stesso tecnico Vanoli è l'immagine di una situazione difficile e delicata. Il calciatore islandese potrebbe partire davanti a un’offerta nel prossimo mercato di gennaio. Non solo l’ex Genoa: anche Dodò, terzino brasiliano che è stato anche sul taccuino di diverse big, italiane e non, ed è protagonista da tempo di una telenovela legata alla trattativa per il rinnovo del contratto - finora mai arrivato -, sarebbe pronto a lasciare la Fiorentina nelle prossime settimane. Situazioni, va detto, che andranno verificate alla luce delle intenzioni della dirigenza, e anche delle opportunità di mercato.

Fiorentina a caccia di elementi sul mercato che possano aiutare la risalita dalla drammatica situazione di classifica che sta vivendo. Uno dei giocatori nel mirino, stando a quanto riportato da Il Secolo XIX, sarebbe il difensore polacco dello Spezia, Przemyslaw Wisniewski. Il giocatore piace molto al tecnico Paolo Vanoli, avendolo già allenato a Venezia prima di lasciarlo partire nell'affare che portò in laguna Hristov ed Ellertsson. Uno dei suoi agenti, Marcin Michalak, dovrebbe arrivare presto in Italia per definire i dettagli. Wisniewski (27), cresciuto nelle giovanili del Gornik Zabrze, in Italia ha messo a referto 69 presenze con 4 gol con la maglia degli aquilotti e 20 con quella dei veneti.

GENOA

Dalla scorsa settimana Rodrigo Becao (29 anni) è fuori rosa al Fenerbahce e per il difensore brasiliano ex Udinese potrebbe anche profilarsi un ritorno nella nostra Serie A, dove ha già militato con i bianconeri del Friuli tra il 2019 e il 2023. Se nelle passate giornate la squadra di Serie A messa più vicina a Becao è stata la Fiorentina, i viola non sono gli unici interessati a lui in vista del mercato di gennaio. Come riferisce l'edizione odierna de Il Secolo XIX, c'è infatti anche il Genoa sulle tracce del centrale difensivo classe '97, apprezzato però anche da Mourinho, che lo ha allenato proprio a Istanbul e se lo porterebbe volentieri con sé anche al Benfica. Altro nome che accomuna il Grifone e la Fiorentina nell'interesse è quello di Diego Coppola del Brighton, che sarebbe anch'egli un cavallo di ritorno nel campionato italiano, dopo appena qualche mese di trascorso al Brighton. Su quest'ultimo c'è però pure il Bologna. Non solo la difesa, però, perché il Genoa cerca rinforzi anche per il centrocampo. E vengono fatti diversi nomi: il veterano Nemanja Gudelj, in scadenza con il Siviglia, oltre a Nicolò Pisilli della Roma. Spuntano anche due nomi alternativi, come quelli di Amir Richardson della Fiorentina e Matias Vecino che potrebbe lasciare la Lazio nel prossimo calciomercato di gennaio.

CALCIO ESTERO

Il futuro di Raheem Sterling al Chelsea appare sempre più incerto. Secondo quanto riferito da CaughtOffside i Blues sarebbero pronti a lasciare partire l’esterno offensivo già nella prossima finestra di mercato invernale. Il 31enne inglese, un tempo considerato uno degli attaccanti più esplosivi del calcio europeo, è finito ai margini del progetto tecnico di Enzo Maresca. Il minutaggio ridotto e un ruolo sempre meno centrale nelle rotazioni hanno spinto il club e il giocatore a riflettere seriamente su una separazione, che oggi appare sempre più probabile. Il nodo principale resta quello dell’ingaggio, giudicato particolarmente oneroso dalla dirigenza londinese. Pur essendo ancora sotto contratto, a Stamford Bridge si starebbero valutando diverse soluzioni: una cessione a titolo definitivo, un prestito o, nel caso estremo, persino una risoluzione consensuale qualora non emergessero offerte ritenute soddisfacenti. Finora Sterling ha collezionato 81 presenze e 19 gol con la maglia del Chelsea.

La possibile uscita rientra nella strategia di contenimento dei costi portata avanti dalla proprietà Todd Boehly–Clearlake Capital, intenzionata a riequilibrare il monte ingaggi e a liberare spazio per profili più giovani e in crescita. La discontinuità di rendimento e lo scarso impiego sotto Maresca rendono Sterling uno dei principali candidati alla partenza. L’interesse non manca. In Premier League, il Crystal Palace apprezza esperienza e duttilità del giocatore, mentre il Leeds United, impegnato nella lotta salvezza, lo considera un possibile innesto di spessore per aumentare qualità e leadership offensiva. Fuori dall’Inghilterra, in passato il Bayern Monaco aveva valutato un prestito, mentre i club della Saudi Pro League avrebbero riacceso i contatti.

Il Girona è alla ricerca di un nuovo portiere di riserva in seguito alla decisione di Dominik Livakovic di lasciare il club per trovare maggiore continuità altrove, secondo quanto riportato da DefensaCentral. Il club catalano, attualmente tra i protagonisti della Liga, avrebbe messo gli occhi su Fran Gonzalez, promettente portiere ventenne del Real Madrid. Il giovane estremo difensore è considerato uno dei talenti più brillanti nel settore giovanile dei Blancos e rappresenta l'obiettivo principale per rafforzare la porta del Girona.

L'Augsburg è ancora alla ricerca di un successore per Sandro Wagner, sollevato dall'incarico di capo allenatore all'inizio di dicembre. Secondo quanto riportato da Bild, Ralph Hasenhüttl figura tra i principali candidati per assumere la guida tecnica della squadra. L'ultimo incarico del tecnico 58enne è stato alla guida del VfL Wolfsburg, club che lo ha esonerato lo scorso maggio. Nel frattempo, l'Augsburg aveva già annunciato che Manuel Baum resterà allenatore ad interim fino alla pausa invernale, per poi tornare al suo ruolo di responsabile dello sviluppo e dell'innovazione calcistica. Secondo il quotidiano tedesco, la dirigenza del club di Bundesliga spera di trovare il nuovo allenatore entro e non oltre Natale. Era stato accostato alla panchina anche l'ex tecnico dello Stoccarda, Pellegrino Matarazzo, ma quest'ultimo sembra ora vicino ad accettare l'incarico con il club spagnolo di La Liga, la Real Sociedad.

Il Crystal Palace sta valutando la possibilità di presentare un'offerta per l'attaccante del Tottenham Hotspur, Brennan Johnson, già nella prossima finestra di mercato di gennaio. Gli Eagles sono alla ricerca di un attaccante versatile, in parte per colmare il vuoto lasciato da Ismaila Sarr, che la prossima settimana partirà per la Coppa d'Africa. Johnson è uno dei diversi giocatori che il Palace sta monitorando con l'obiettivo di rafforzare la rosa a disposizione di Oliver Glasner per la seconda metà della stagione. Nonostante il gallese sia stato l'autore del gol decisivo nella finale di Europa League della scorsa stagione con gli Spurs, in Premier League ha iniziato solo sei partite sotto la gestione di Thomas Frank in questa stagione, alimentando le speculazioni su una possibile cessione. Johnson è approdato al Tottenham dal Nottingham Forest nel 2024 per una cifra vicina ai 47,5 milioni di sterline, dopo essere stato a lungo un obiettivo del Brentford e di altri club. Curiosamente, anche gli Spurs stessi sono intenzionati ad acquistare un nuovo esterno sinistro a gennaio. Sky Sports News ha già riportato ampiamente l'interesse del club per Antoine Semenyo del Bournemouth. Sul giocatore comunque ci sono Manchester City e Manchester United, pronte a darsi battaglia.