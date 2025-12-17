Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Fiorentina in difficoltà, Polverosi pensa a Ranieri: "Ma mi ha detto che non tornerà"

© foto di www.imagephotoagency.it
Dimitri Conti
ieri alle 20:38Serie A
Dimitri Conti

L'ambiente della Fiorentina è in fibrillazione per le difficoltà che sta vivendo la squadra toscana, e tutte le parti coinvolte viaggiano alla ricerca di una possibile soluzione per permettere ai viola di uscire dalle acque agitate nelle quali si ritrovano e che stanno sommergendo le ambizioni di una piazza intera.

Una soluzione la ha proposta tra gli altri anche Alberto Polverosi, giornalista sportivo di Firenze e firma storica del Corriere dello Sport, che ai microfoni di Lady Radio ha rivelato di aver fatto un suo tentativo personale per riportare la figura di un ex allenatore sulla panchina della Fiorentina.

Ha raccontato Polverosi: "Ranieri è approdato al Cagliari riuscendo a centrare la salvezza, poi ha fatto il salto alla Roma, dove è stato capace di risollevarne le sorti. Alla sua carriera mancherebbe solo la Fiorentina per completare idealmente il trittico, anche per una questione legata alla sua storia personale. Purtroppo, però, mi ha confidato che il suo “fuoco sacro” si è ormai spento e che non farà ritorno a Firenze".

