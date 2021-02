Crespo rivela: "Ho consigliato a Lautaro di non andare al Barça, avevo ragione io"

Lautaro Martinez, insieme a Romelu Lukaku, sta trascinando l'Inter in vetta alla classifica della Serie A. E pensare che in estate sembrava che l'attaccante argentino potesse lasciare i nerazzurri per approdare in Catalogna: "Conosco Lautaro da molto tempo, quest'estate gli ho consigliato di non accettare l'offerta del Barcellona e di non lasciare l'Inter. Alla fine ho avuto ragione ", ha detto Hernan Crespo in un'intervista a La Gazzetta dello Sport.

L'ex attaccante ha continuato: "Lautaro in area è letale, i suoi movimenti sono sempre finalizzati alla conclusione verso la porta. È forte anche di testa, ha tempismo, regge il confronto con i difensori più alti di lui".