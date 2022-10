Cristante: "Prima della convocazione con l'Italia sono stato cercato più volte dal Canada"

Bryan Cristante, centrocampista della Roma, si è raccontato a Sportweek, magazine de La Gazzetta dello Sport che uscirà sabato. Il campione d'Europa con l'Italia ha il doppio passaporto e rivela che anche il Canada l'aveva cercato per la nazionale: "Mio padre è nato lì e sono stato contattato più volte dall'allenatore prima della convocazione con l'Italia. Avevo 20 anni, ma non ci avevo mai pensato seriamente, anche perché i livelli erano molto diversi, soprattutto anni fa. Io sono italiano, non ho mai avuto dubbi. Sono stato in Canada una sola volta, mentre a Toronto sono rimasti i fratelli di mio nonno. I miei nonni ci hanno vissuto per lavoro, ma poi sono tornati in Italia. A quei tempi molti friulani partivano per il Canada".